Воробьев рассказал об индивидуальном подходе к каждой проблемной стройке

Власти Подмосковья готовы сопровождать каждый проблемный объект долевого строительства в индивидуальном порядке, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводит сайт регионального правительства во вторник, 24 октября.

«У нас есть стойкое, понятное желание и готовность сопровождать каждый проблемный проект, мы этим занимаемся, соответственно очень плотно работаем с Министерством строительства РФ. Я очень надеюсь, что проблема обманутых дольщиков в самое ближайшее время будет решена», — сказал Воробьев на совещании по вопросам долевого строительства.

Он подчеркнул, что ежегодно в Подмосковье строится до 5,7 миллиона квадратных метров жилья. При этом в регионе отказались от точечной застройки, а сконцентрировались на комплексном строительстве.

Во вторник в Доме правительства Московской области открылось всероссийское совещание «Организация исполнения государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории субъектов Российской Федерации в соответствии с изменениями законодательства о долевом строительстве».

Ранее в этот день министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень и губернатор Андрей Воробьев вручили ключи от новых квартир дольщикам «СУ-155» в Звенигороде. Квартиры были выданы первой очереди новых жильцов корпуса 16, который вместе с корпусом 15 ввели в эксплуатацию в Звенигороде в микрорайоне 2-3 района Восточный. Всего участникам долевого строительства в этих домах планируется выдать 340 квартир.