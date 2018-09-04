Обманутых дольщиков снова провели

Возведение домов для обманутых дольщиков может быть остановлено из-за изменений законодательства о долевом строительстве, осложнивших финансирование таких объектов. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Согласно поправкам от 1 июля, тратить деньги дольщиков разрешается только на те дома, в которых они приобрели квартиры. Помимо этого, с 1 сентября на каждое разрешение на строительство застройщик должен будет заводить в банке отдельный счет. Во избежание нецелевого расходования средств банки будут контролировать, как тратятся деньги.

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Застройщики предупреждают, что норма о банковском сопровождении не позволит тратить средства, привлеченные у дольщиков, на завершение строительства проблемных проектов. Теперь завершать такие объекты девелоперы вынуждены за собственные деньги.

Решить проблему застройщики попросили уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей Бориса Титова. По данным Минстроя, сейчас в России насчитывается 880 проблемных объектов и 34 тысячи обманутых дольщиков.

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