В России насчитали две тысячи проблемных новостроек

В Единый реестр проблемных объектов жилищного строительства, составленный Минстроем России совместно с «ДОМ.РФ», попало более двух тысяч многоквартирных домов. Список «плохих» строек опубликован на портале «Наш.дом.рф».

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В отношении застройщиков более чем тысячи из перечисленных строек введена процедура банкротства. В совокупности обанкротившиеся компании не достроили около 152 тысяч квартир, или свыше 8 миллионов квадратных метров жилья.

В целом проблемные стройки обнаружены в 77 регионах РФ, их общая площадь составляет 11,78 миллиона квадратных метров (188,7 тысячи квартир). В Москве самым крупным проблемным объектом из списка стал комплекс на улице Бочкова в Северо-Восточном округе, рассчитанный на 1,58 тысячи квартир. Его возводила не существующая ныне компания «СУ-155».

В начале июня президент Владимир Путин поручил решить проблемы пострадавших соинвесторов строительства жилья в ближайшие пару лет. Страна должна избавиться от такого позорного словосочетания и явления как «обманутый дольщик», подчеркнул Путин.

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