Российские коллекторы нацелились на ипотечников

Коллекторы в России начали скупать ипотечные долги — вместе с закладными. До сих пор банки предпочитали сами работать с просрочкой по жилищным кредитам или отдавали такие долги на агентское взыскание, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, большой объем закладных, в частности, приобрело агентство ЭОС. К компании перешли права на ссуды, неплатежи по которым составляли до одного года. Как заявил гендиректор ЭОС Антон Дмитраков, агентство будет предлагать должникам программы реструктуризации кредитов, чтобы вернуть их в график платежей. Если ипотечник не начнет платить, ему помогут добровольно реализовать квартиру под контролем агентства. ЭОС намерно расширять работу в ипотечном направлении.

Покупатель ипотечного долга в случае его невыплаты имеет право обратить взыскание на заложенное имущество через суд. После судебного решения должнику дается пять дней на добровольное выселение, после этого его выселяют в принудительном порядке, отмечает издание.

Материалы по теме Дави и тряси Коллекторы все еще выбивают из россиян миллиарды. Законы не помогают

Ряд крупных банков, работающих с ипотекой, заявили «Коммерсанту», что в обозримом будущем не собираются продавать коллекторам ипотечные долги.

Правозащитники в свою очередь отмечают, что продажа закладных коллекторами создаст проблемы для заемщиков: если банки в большинстве случаев предлагают должникам варианты разрешения ситуации, то у коллекторов нет никакой мотивации это делать. «Коллекторам незачем предлагать должнику различные реабилитационные или поддерживающие процедуры, — пояснила изданию руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. — Им с точки зрения экономической модели будет легче реализовать залог и получить прибыль настолько быстро, насколько это возможно и позволяет законодательство».

В конце августа текущего года стало известно, что заемщики российских банков и микрофинансовых организаций могут получить возможность выкупать свои просроченные долги по минимальной стоимости до их передачи коллекторам. Соответствующий законопроект разработало Минэкономразвития.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru