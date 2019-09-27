Банк российской оборонки станет международным коллектором

Промсвязьбанк, назначенный опорным банком оборонной промышленности, станет агентом правительства по вопросам исполнения зарубежными странами своих обязательств перед Россией, следует из текста проекта федерального бюджета на ближайшие три года. Внимание на это обратило принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Источник издания уточнил, что речь идет о долгах за поставки российских вооружений. Согласно июньским данным Минфина, общая сумма составляет 39,4 миллиарда долларов, из которых 15,8 миллиарда приходится на страны бывшего СССР.

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До сих пор учет и сопровождение долгов перед Россией, включая оборонные, вела госкорпорация ВЭБ.РФ. Проект нового бюджета предполагает переход этих функций к Промсвязьбанку на 2020 год. Что будет в последующие годы, пока неизвестно.

По словам опрошенных изданием экономистов, Промсвязьбанк может получить комиссионные доходы от операций по погашению кредитов, однако они, скорее всего, будут незначительными.

В 2018 году, после начала санации Промсвязьбанка с его последующим переходом в собственность сначала Агентства по страхованию вкладов, а затем Росимущества, ему был присвоен статус опорного банка оборонной промышленности. В дальнейшем он будет сопровождать кредиты, выданные оборонным предприятиям, а также оборонные контракты. Передача кредитов из других банков пока не завершена.

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