Коллекторам запретили выбивать коммунальные долги россиян

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете передачи коллекторам долгов граждан за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 16 июля.

«Уступка прав требований организациям, не являющимся специально уполномоченными участниками рынка жилищно-коммунальных услуг, приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан», — говорится в пояснительной записке.

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Ранее проблему констатировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, часто с угрозами, в том числе физической расправы, сталкиваются пожилые люди.

Теперь с задолженностью могут работать только профессиональные участники рынка жилья: управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы. Кроме того, документом запрещается погашение долгов за счет соседей.

Автор документа, депутат Ирина Яровая отметила, что основополагающим при решении долговых вопросов должен быть человеческий фактор.

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