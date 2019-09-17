Коллектор ошибся квартирой и сам оказался в должниках

В Красноярске полиция установила личность сотрудника микрофинансовой организации (МФО), подвергшего психологическому давлению местную жительницу. Женщина не имела никаких задолженностей, но купила квартиру, некогда принадлежавшую должнику, сообщается на сайте краевого управления Федеральной службы судебных приставов.

Отмечается, что коллектор испачкал краской входную дверь, написав на ней огромными буквами слово «долг». Кроме того, мужчина расклеил в подъезде, где проживает женщина, уведомления с требованием вернуть кредит. При этом листовки были адресованы не пострадавшей, а прежнему владельцу квартиры.

Женщина обратилась за помощью к судебным приставам. Исполнители вместе с полицейскими выяснили, что дверь квартиры и подъезд «разукрасили» студент третьего курса Сибирского государственного университета им. М.Ф. Решетнева и его друг. Молодых людей задержали. Студент рассказал, что он устроился на работу в МФО и пытался таким образом добиться выплаты долга. Товарища с собой взял для поддержки. Установлено, что юный коллектор исписал двери еще по двум адресам в Красноярске.

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Приставы также выяснили, что квартира, где проживает обратившаяся за помощью женщина, ранее принадлежала гражданину, который оформил несколько кредитов в различных микрофинансовых организациях. Совокупный долг мужчины достиг такого объема, что он предпочел продать свое жилье.

В отношении студента за порчу двери составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Кроме того, приставы обвиняют его в нарушении закона о защите прав граждан при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. За хулиганство молодой человек будет оштрафован на тысячу рублей, штраф за второе правонарушение может составить от 50 до 500 тысяч рублей.

В конце августа стало известно, что заемщики российских банков и МФО могут получить возможность выкупать свои просроченные долги по минимальной стоимости до их передачи коллекторам. Соответствующий законопроект разработали в Минэкономразвития.

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