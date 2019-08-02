В России запретили микрокредитование под залог жилья

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на предотвращение и пресечение мошенничеств с жильем граждан при осуществлении микрофинансовой деятельности.

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Согласно документу, частным МФО запрещено выдавать займы под залог жилого помещения заемщика или иного физлица-залогодателя. Также частным МФО запрещается выдавать займы под залог доли в праве на общее имущество и под залог права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве.

Документ разработала группа депутатов и сенаторов во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Закон вступает в силу с 1 октября 2019 года.

В феврале Владимир Путин поручил пресечь неправомерные действия в отношении граждан со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов. Соответствующее распоряжение было включено в список поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию.

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