Названы регионы с самыми проблемными кредитами

В 20 регионах России уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование саморегулируемой организации «Национальная ассоциация коллекторских агентств».

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Список возглавляет Ингушетия, где почти 16 процентов займов являются проблемными. Высокий показатель просрочки по кредитам также отмечается в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Адыгее и Бурятии. В этих регионах проблемных кредитов от 7,23 до 9,78 процента.

Выше среднего показатель оказался в Дагестане (6,41 процента), Туве (5,69 процента), Республике Алтай (5,58 процента). Карачаево-Черкесия, Тува и Республика Алтай также включены в антирейтинг по максимальному количеству зарплат, необходимых для полного погашения кредита. Например, в Туве понадобилось бы 124 месяца, чтобы погасить средний по региону кредит. Между тем по стране этот показатель составляет только 11 месяцев.

Ранее ассоциация коллекторов сообщила, что главной причиной невыплаты долгов по кредитам россияне называют финансовые затруднения. Должники отмечают снижение собственных доходов, рост цен и потерю работы.

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