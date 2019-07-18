Названо оптимальное число кредитов на одного россиянина

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев назвал оптимальное количество кредитов на одного человека в России, передает РИА Новости .

Так, по его словам, гражданам не стоит брать более двух кредитов, при этом платежная нагрузка по ним должна быть соразмерна их доходу. Такое количество долгов позволяет клиенту успешно их погашать без существенных рисков, отметил Мехтиев.

«Риски начинаются там, где количество открытых кредитов превышает три», — подчеркнул президент НАПКА.

При этом он отметил, что формулы «благополучия» не существует, и добавил, что в настоящее время на одного заемщика в России приходится в среднем 1,5-2 кредита.

Ранее в июле сообщалось, что долговая нагрузка россиян перед банками с 2014 года выросла в 1,5 раза. Если в 2014 году россияне в среднем были должны банкам не более семи зарплат, то в 2018-м сумма выросла до 9-10 зарплат, а в 2019-м — до 11.

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