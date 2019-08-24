Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь

Коллекторы подкараулили у подъезда и обстреляли жителя подмосковного Красногорска. Об этом сообщает «Регион Online».

По данным издания, инцидент произошел вечером 23 августа, когда мужчина возвращался домой вместе со своей дочерью. В подъезде он встретил коллекторов, представившихся сотрудниками банка, которому задолжал пострадавший. Сначала они угрожали должнику, а потом обстреляли его и ребенка из пневматического пистолета.

Мужчина и девочка обратились в больницу с травмами ног различной степени тяжести. По информации РИАМО, сообщение о стрельбе подтвердили в полиции. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

В конце марта сообщалось об аресте жителя Хабаровска, который изготовил порнографический фотоколлаж с ребенком должника и выложил его в интернет. Работника микрофинансовой организации взяли под стражу за изготовление и распространение порнографических материалов.

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