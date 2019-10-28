Россиянам запретят давать в долг по-крупному

В Уголовный кодекс России могут внести поправки, вводящие новую статью и устанавливающие ответственность за нелегальное кредитование. О таком предложении рассказал глава бюджетного комитета Совета Федерации Николай Журавлев, пишет «Коммерсантъ».

Предложенный законопроект определяет новый состав преступления. Незаконной предложено считать профессиональную деятельность в кредитовании физическим лицам в целях, которые не связаны с развитием бизнеса, и «обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой».

Материалы по теме В пользу бедных Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить

Штрафы за такую деятельность будут взиматься в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы на период от двух до четырех лет. Также возможны обязательные работы на срок до 480 часов, конфискация имущества либо лишение свободы на срок до трех лет.

Действовать наказание по новой статье будет лишь в том случае, если сумма кредита превысит 2,25 миллиона рублей или если ранее кредитор привлекался к ответственности по административной статье.

Сейчас за незаконные займы кредиторы несут ответственность только по статье 14.56 КоАП. Она предусматривает штраф для должностных лиц в размере 20-50 тысяч рублей и 200-500 тысяч для юридических лиц.

Согласно статистике Центробанка, за первое полугодие 2019 года в России выявлено более тысячи нелегальных кредиторов. Возбуждены десять уголовных и 289 административных дел.

Эксперты отмечают, что сумма, при которой наступает ответственность по предлагаемой статье, завышена. Если ее не понизят, то доход от нелегального кредитования по-прежнему будет превышать размер штрафов за такую деятельность.

С 1 октября при выдаче кредитов физическим лицам банки вычисляют показатель их предельной долговой нагрузки. Это усложнило получение кредитов для россиян, у которых уже набраны долги и которые хотят получить новые займы или рефинансировать старые.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!