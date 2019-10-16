В перекредитовании россиян разглядели опасность

В российском Минфине полагают, что перекредитование граждан имеет признаки финансовой пирамиды. Такое мнение высказал замминистра финансов Алексей Моисеев, передает РИА Новости.

По его словам, граждане перекредитовываются не только на основную сумму, но и на накопленные проценты. «Поэтому рано или поздно это приведет к банкротству», — заключил Моисеев.

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С начала октября в России при выдаче кредитов физическим лицам вычисляется показатель их предельной долговой нагрузки. Это потребуется, если заемщик планирует взять в кредит свыше десяти тысяч рублей. В случае, если показатель окажется выше 50 процентов, кредитор понесет дополнительную нагрузку на капитал в размере половины суммы займа. Другими словами, россияне с высокой долговой нагрузкой могут столкнуться с отказами в получении займа или его рефинансировании.

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