Россияне разлюбили кредиты «до зарплаты»

Россияне летом 2019 года взяли меньше кредитов «до зарплаты» по сравнению с летом 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй.

По его данным, за год количество выданных микрофинансовыми организациями займов снизилось на 8,3 процента, с 4,66 до 4,27 миллиона. Самое сильное падение произошло в сегменте займов до 10 тысяч рублей — минус 13,8 процента. Количество выданных кредитов на сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей сократилось на 2,7 процента.

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Самое сильное снижение числа выданных займов произошло в Кемеровской, Волгоградской, Новосибирской и Иркутской областях, а также в Алтайском крае. В бюро кредитных историй сокращение количества выданных займов «до зарплаты» связывают с общим снижением рентабельности микрофинансового бизнеса.

Рост количества выданных займов отмечен в сегменте от 20 тысяч до 30 тысяч рублей (он составил 15,9 процента) и в сегменте займов от 30 тысяч рублей (26,1 процента). Больше кредитов начали брать жители Ставрополья, Московской, Челябинской и Свердловской областей, говорится в исследовании.

Ранее в октябре сообщалось, что количество необеспеченных потребительских кредитов, выдаваемых российскими банками, с июля 2017 года по июль 2019-го увеличилось на 46 процентов. Аналитики утверждают, что главной причиной роста стала реализация отложенного спроса со стороны россиян из-за снижения ставок по кредитам до докризисного уровня.

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