Выдаваемые россиянам кредиты стали хуже

Количество необеспеченных потребительских кредитов, выдаваемых российскими банками, за последние два года — с июля 2017 года по июль 2019-го — увеличилось на 46 процентов, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По мнению авторов, основной причиной роста стала реализация отложенного спроса со стороны населения, вызванная снижением ставок по кредитам до докризисного уровня. Пик активности выдачи необеспеченных потребкредитов пришелся на вторую половину прошлого года.

Сильнее всего выросли кредиты наличными, доля которых в совокупном портфеле банков за последние два года выросла с 72 до 74,4 процента. Задолженность по кредитным картам, напротив, снизилась с 23,7 до 21,7 процента от общего объема активов.

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Помимо этого, выросла стоимость риска — аналитический показатель, равный отношению созданных банками резервов на возможные потери по ссудам к общему портфелю. За последние 1,5 года она увеличилась на 0,6 процентного пункта — до 6,9 процента.

Аналитики называют это ранним индикатором ухудшения качества кредитов. Банки обязаны создавать резервы на возможные потери по ссудам в зависимости от качества кредита и платежеспособности заемщика.

Резервы создаются в пассивах банка и отражаются в активах в качестве расходов, что ведет к снижению капитала, требования к достаточности которого устанавливает Центробанк. На данный момент базовый норматив достаточности капитала (отношение капитала банка к его активам с поправкой на коэффициенты риска для каждого актива) равняется восьми процентам. Высокая стоимость риска свидетельствует о величине созданных резервов — чем их больше, тем сложнее банку соблюдать норматив ЦБ.

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