Кредиты российских силовиков засекретят из-за американцев

Для российских военных и силовиков создадут отдельное Бюро кредитных историй (БКИ). Об этом газете «Известия» сообщил руководитель департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Борис Ярышевский. Необходимость возникла из-за опасений сохранности персональных данных, указывает издание.

В настоящее время банки пользуются услугами трех крупнейших бюро, в числе акционеров которых есть американцы. Из-за этого возникли опасения в сохранности персональных данных, пишет газета. По словам Ярошевского, у нового БКИ будут полностью российские акционеры.

При этом в кредитной организации не пояснили, на какой стадии находится проект, и не говорили о сроках запуска. Пока известно только, что Промсвязьбанк разработает для военных отдельную экосисиему с сервисами, которые увеличат качество и безопасность обслуживания.

В настоящее время в России действуют три крупнейших бюро: «Эквифакс Кредит Сервисиз», «Объединенное кредитное бюро» и Национальное бюро кредитных историй. «Известия» указывают, что, например, Equifax принадлежат 50 процентов в дочке «Эквифакс Кредит Сервисиз», Experian владеет 25-процентной долей в «Объединенном кредитном бюро», а доля TransUnion в НБКИ составляет 3,49 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!