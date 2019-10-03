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Россия рекордно даст в долг

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Россия выдаст рекордный объем займов иностранным государствам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2020-2022-й годы.

За три года правительства и организации из других стран получат от России более триллиона рублей взаймы. Это больше, чем за предыдущие пять лет.

Как следует из материалов Министерства финансов, зарубежные заемщики одалживают у Москвы деньги на покупку российской продукции и на завершение совместных проектов. В ведомстве не раскрыли список получателей кредитов.

Эксперты предполагают, что основная часть займов пойдет на строительство атомных электростанций в Турции и Индии, а также на развитие инфраструктуры в области атомной энергетики в Иране. Все проекты будут реализованы при участии России.

В сентябре заместитель министра финансов Сергей Сторчак рассказал, что другие страны уже должны Москве около 35 миллиардов долларов (2,28 триллиона рублей). С 2020-го по 2022 год Россия должна будет получить в счет погашения этого долга примерно шестую часть от основной суммы задолженности — около 370 миллиардов рублей.

В Минфине отказались назвать страны-должники, однако из открытой информации следует, что больше всего России задолжала Белоруссия. Ее долг составляет примерно 7,5 миллиардов долларов. Помимо этого много кредитов получила Венесуэла, она задолжала около 3,5 миллиарда.

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