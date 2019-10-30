Российским врачам помогут с ипотекой

В Ивановской области врачи дефицитных специальностей получат выплаты на первоначальный взнос на ипотеку в размере до 225 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По словам собеседника агентства, получить выплату смогут медики до 40 лет с высшим медицинским образованием. «При этом с получателем выплаты трудовой договор заключается на пятилетний период», — добавили в пресс-службе.

В правительстве региона пояснили изданию, что в 2019 года на дополнительные меры поддержки молодых специалистов-медиков из средств областного бюджета выделено 6,5 миллионов рублей.

Согласно материалам национального проекта «Здравоохранение», одной из его задач является обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами. Бюджет проекта составил 1725,8 миллиардов рублей. Среди задач нацпроекта — укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих амбулаторную помощь, а также должностей среднего медперсонала. Саволюк подчеркнула, что в Новгородской области используются «все меры поддержки, которые есть в нацпроекте».

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