Соципотеку получили еще 48 подмосковных врачей

Очередная церемония вручения свидетельств на улучшение жилищных условий по программе «Социальная ипотека» состоялась в доме правительства Московской области. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 10 июня.

Свидетельства получили 48 медиков, уточнила министр жилищной политики региона Инна Федотова. По ее словам, всего в этом году более 250 специалистов получат сертификаты на социальную ипотеку.

Заместитель министра здравоохранения региона Елена Утемова в свою очередь отметила, что данная программа, наряду с другими видами соцподдежки, делают систему здравоохранения области перспективной.

С начала реализации программы более 1,3 тысячи специалистов получили субсидии на приобретение жилья. Социальная ипотека была инициирована губернатором Андреем Воробьевым. В прошлом году она распространилась также на специалистов спортивной отрасли. Глава региона неоднократно заявлял, что уровень медицины в Подмосковье должен соответствовать мировым стандартам, а для этого необходимо привлекать профессионалов своего дела.