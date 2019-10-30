В России запустят новый вид ипотеки

Российское министерство строительства выступило с идеей создания нового финансового инструмента на рынке жилья — ипотеки для тех, кто хочет построить дом для индивидуального проживания. Об этом пишет «Российская газета».

Запуск этого вида кредитования предусмотрен программой развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС), которую ведомство разрабатывает совместно с банкирами. Ожидается, что программа стартует уже в 2020 году.

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Предполагается, что развитию ипотеки на ИЖС помогут стандарты — они опишут процесс выдачи и обслуживания кредитов на строительство, а также типовые проекты домов, которые могут быть залогом. Стандарты будут носить рекомендательный характер, уточняет издание. В настоящее время банки неохотно работают с частными домами из-за того, что их трудно оценить.

По данным «Российской газеты», в июне 2019-го ипотеку на индивидуальное жилищное строительство в тестовом режиме запустил банк «Дом.рф». Это пилотный продукт, пока он доступен лишь для нескольких аккредитованных подрядчиков в московском регионе. После тестирования банк планирует расширить программу на другие регионы и строительные компании.

Ранее в октябре стало известно, что в среднем частный дом в России стоит 4,56 миллиона рублей. Обычной семье со средними доходами нужно восемь лет, чтобы накопить на покупку такого дома. Быстрее жителей других регионов — за два года — собрать деньги на приобретение коттеджа могут граждане, проживающие на Чукотке.

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