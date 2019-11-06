ВТБ снизит ставки по ипотеке

Российский банк ВТБ намерен в начале ноября уменьшить ставки по жилищным кредитам на 0,4 процентного пункта, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, представленные 6 ноября в ходе пресс-конференции заместителя президента — председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.

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Предполагается, что после снижения ипотеку в рамках базовых программ кредитования можно будет получить по ставке от 8,6 процента, а в случае с рефинансированием — под 9 процентов годовых. Банк объявит о сокращении ставок до конца текущей недели, заявил Печатников.

По данным агентства, ВТБ по итогам девяти месяцев 2019 года увеличил выдачу новых ипотечных кредитов более чем на 11 процентов. Объем ипотечного портфеля банка с начала года вырос на 14 процентов, или на 197 миллиардов рублей — до 1,6 триллиона рублей. Доля ВТБ на ипотечном рынке в настоящее время составляет 22 процента.

В минувшем октябре ставки по ипотеке снизили два других крупнейших игрока российского рынка жилищного кредитования — Сбербанк и «Дом.рф».

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