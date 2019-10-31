Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам до 9,3 процента, что связано с уменьшением ключевой ставки Центробанка. Об этом сообщил глава банка Герман Греф, передает ТАСС.

Глава организации на встрече с Дмитрием Медведевым также добавил, что на данный момент для субсидированных застройщиков ставка равняется 7,3 процента, а для молодых семей — 8,8 процента.

Осенью 2019-го в России на рынке ипотечного кредитования продолжилось снижение процентных ставок. К началу октября текущего года средневзвешенная ставка по ипотеке составила 9,68 процента, тогда как в августе она равнялась 9,91 процента.

Совокупная задолженность по ипотеке в России достигла к октябрю 2019 года 7,4 триллиона рублей. Доля просроченной задолженности не превышает одного процента от общего объема выданных ипотечных кредитов.

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