Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам до 9,3 процента, что связано с уменьшением ключевой ставки Центробанка. Об этом сообщил глава банка Герман Греф, передает ТАСС.
Глава организации на встрече с Дмитрием Медведевым также добавил, что на данный момент для субсидированных застройщиков ставка равняется 7,3 процента, а для молодых семей — 8,8 процента.
Осенью 2019-го в России на рынке ипотечного кредитования продолжилось снижение процентных ставок. К началу октября текущего года средневзвешенная ставка по ипотеке составила 9,68 процента, тогда как в августе она равнялась 9,91 процента.
Совокупная задолженность по ипотеке в России достигла к октябрю 2019 года 7,4 триллиона рублей. Доля просроченной задолженности не превышает одного процента от общего объема выданных ипотечных кредитов.