Предсказан рост числа банкротов в России в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом и кризисом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные единого федерального реестра «Федресурс».

За год количество банкротств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, возросло на 68 процентов и на конец марта составило 22,4 тысячи человек.

В первом квартале 2020 года в абсолютном выражении лидером стала Москва — 1,4 тысячи человек с ростом в 40,5 процента. Далее следует Московская область, где число обанкротившихся граждан составило 1,3 тысячи (рост на 64,2 процента), и Краснодарский край — 1,2 тысячи (рост на 117,8 процента). При этом в 93 процентах случаев процедуру банкротства инициировали сами должники.

Как пишет издание, в 2021 году стоит ожидать всплеска банкротств среди граждан и бизнеса, поскольку он будет вызван текущим экономическим кризисом.

Ранее сообщалось, что в России ввели временный запрет на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение руководителям регионов и Центробанку отложить до 1 мая 2020 года сроки подачи заявлений о банкротстве. Речь идет о тех, кто задолжал бюджетам или органам исполнительной власти субъектов России, а также кредитным организациям.

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