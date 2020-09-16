Магазины в России отстали от моды из-за пандемии

Остатки нераспроданной из-за пандемии коронавируса одежды заняли 30 процентов ассортимента фэшн-сетей в России, в результате чего магазины отстали от моды. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Fashion Consulting Group (FCG).

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что обычно ретейлеры стараются начинать сезон с полностью обновленным ассортиментом, а нераспроданным остается менее 10 процентов товара. «На рост спроса никто не рассчитывает. По прогнозам Infoline, в этом году продажи одежды, обуви и аксессуаров в России могут сократиться на 30 процентов, до 1,75 триллиона рублей год к году», — пояснил он.

Например, в компании Boardriders Russia, которая управляет магазинами Boardriders, Quiksilver, DC Shoes, Billabong, также говорят о сохраняющейся нехватке нового товара из-за нарушенных логистических цепочек. По словам гендиректора Кирилла Ясько, осенние и зимние коллекции всех брендов существенно задерживаются — от четырех до восьми недель.

Более того, он предупредил, что в ближайшее время новый товар в магазины будет поступать позже, а дисконт на вещи будет меньше. «Если спрос будет на уровне прошлого года, ситуация с пандемией стабилизируется, то заказы на весну-лето 2021 года, которые многие сделали достаточно скромно, будут увеличиваться. Если же этой осенью-зимой продажи просядут, то заказы на будущий весенне-летний период останутся в сокращенном виде», — высказался Ясько.

В свою очередь Бурмистров сообщил, что некоторые небольшие ретейлеры уже переходят на работу только с онлайн-площадками, отказываясь при этом от магазинов, поскольку издержки на их содержание продолжают расти.

В Ozon говорят, что к концу июня на площадке работало около 3,5 тысячи продавцов одежды, что в четыре раза больше, чем годом ранее. К середине сентября количество компаний превысило пять тысяч. Среди самых востребованных отмечают «Спортмастер», Melon Fashion Group, куда входят Befree, Love Republic, Zarina и Sela, и «Твое».

В мае дешевой одежде предрекли исчезновение из-за пандемии коронавируса. Эксперты издания Vogue предположили, что после пандемии произойдут существенные изменения в поведении покупателей: «чрезмерное потребление» остановится, поскольку покупатели отнесутся более избирательно к шопингу.