Предсказано закрытие половины магазинов одежды в России

Половина магазинов одежды и обуви может закрыться в России на фоне пандемии коронавируса. Предположение генерального директора консалтинговой компании в индустрии моды Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс приводит ТАСС.

По словам эксперта, снижение доходов населения, связанное с эпидемиологической обстановкой, приведет к сокращению спроса на указанные товары. Таким образом, Лебсак-Клейманс предсказывает, что число торговых площадей в стране сократится на 35-50 процентов.

Кроме того, глава Fashion Consulting Group заявила, что россияне станут чаще совершать покупки в онлайн-магазинах: в результате этот сегмент может вырасти более чем в два раза по сравнению с показателями прошлого года.

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Отмечается, что в 2019 году интернет-продажи одежды составляли около 12 процентов от общего оборота. Однако из-за сокращения рынка на треть и растущей популярности онлайн-ретейлеров доля торговли в сети может достичь 30 процентов.

В апреле аналитики Сбербанка выяснили, что россияне перестали интересоваться одеждой во время вспышки коронавируса. Так, по сравнению с предшествующей неделей, с 30 марта по 5 апреля расходы населения снизились на 22,9 процента. В частности, из-за кризиса граждане практически перестали покупать одежду и обувь: продажи в индустрии упали на 94,2 процента.

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