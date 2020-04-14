Названа защищающая от коронавируса одежда

Микробиологи и эксперты по тканям назвали одежду, которая лучше всего защищает от коронавируса. Об этом сообщает газета «Известия».

Заведующая кафедрой декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля Российского государственного университета имени Косыгина Ирина Рыбаулина пояснила, что способность задерживать вирус зависит от плотности материала: чем она выше, тем лучше защита. Так, высокой плотностью обладает одежда из атласа, сатина, твида. Трикотажные изделия, напротив, этим качеством не отличаются, поэтому в период пандемии их носить не рекомендуется.

На вероятность, что вирус сможет задержаться на ткани, влияет ее фактурность и неоднородность. К обладающим такими свойствами относятся махровые ткани, бархат, искусственная замша, вельвет и плюш. Если носить одежду из плотных материалов, риск заразить других людей существенно уменьшается. Кроме того, эксперт посоветовала дезинфицировать вещи сразу после прихода домой.

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Помимо этого, рекомендуется выбирать одежду без элементов декора, таких как пуговицы или молния, так как «вирус может оставаться жизнеспособным на меди до четырех часов, на картоне — до 24, на нержавеющей стали и пластике — до трех суток».

Также вирусы и бактерии могут «цепляться» к волосам, поэтому во время пандемии доцент кафедры биофизики МФТИ и заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев советует их собирать и чаще мыть.

В марте эксперты моды The Guardian назвали одежду, наиболее подходящую для работы из дома во время пандемии коронавируса. Так, журналисты сочли, что спортивные брюки могут быть уместны даже в ходе совещания из дома, так как они позволяют сохранить баланс между рабочим дресс-кодом и собственным комфортом.

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