Дешевой одежде предрекли исчезновение из-за пандемии коронавируса

Главный редактор модного журнала Vogue и художественный директор издания Condé Nast USA Анна Винтур предрекла возможное исчезновения масс-маркетовых брендов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Business Insider.

«Именно малый бизнес, независимо от того, люксовый он или доступный, на данный момент борется за выживание, поскольку у него нет источников дохода», — отметила Винтур в одном последних из интервью.

По словам экспертов издания, после пандемии произойдут существенные изменения в поведении покупателей: «чрезмерное потребление» остановится, поскольку люди станут более избирательными во время шопинга.

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Такое предположение поддержала и Винтур. «Мода должна быть долговечной, эмоциональной, осмысленной. Она должна иметь воспоминания», — заключила главный редактор Vogue.

По информации Business Insider, суть бизнес-модели таких ретейлеров одежды, как Zara и H&M, противоречит представлению об экологичной моде. Масс-маркетовые производители изготавливают дешевую некачественную одежду, которая изнашивается за короткое время и требует замены. Соответственно, в будущем товары таких марок будут иметь спрос только в том случае, если последним удастся пересмотреть свои ценности и взять ориентир на разумное потребление.

В мае было предсказано закрытие половины магазинов одежды в России. По словам главы консалтинговой компании в индустрии моды Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, это произойдет из-за снижения доходов населения на фоне вспышки коронавируса. Более того, эксперт отметила, что число торговых площадей в стране сократится на 35-50 процентов.

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