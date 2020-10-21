Роспотребнадзор предупредил о подрывающем защиту от коронавируса факторе

Защита организма от коронавирусной инфекции может временно понизиться из-за переохлаждения, которое связано с резкими перепадами температуры. О подрывающем защиту от COVID-19 факторе сообщил Роспотребнадзор в беседе с РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в этот период необходимо уделять внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования.

В Роспотребнадзоре призвали россиян, у которых имеются жалобы на несоблюдение гигиенических нормативов, направлять обращения в территориальные органы ведомства.

За последние сутки в России впервые выявили более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом — 16 319. Зафиксировано 9704 выздоровления, умерли 269 человек. С начала пандемии заразились 1 431 635 человек в 85 регионах, умерли 24 365, выздоровели 1 085 608.