Онищенко ответил на заявление о неэффективности перчаток в борьбе с COVID-19

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал заявление о неэффективности перчаток в борьбе с коронавирусом. Свое мнение он высказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Онищенко согласился с тем, что 100-процентной защиты от коронавируса не существует, однако осудил главного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова за высказывание о бесполезности средства профилактики инфекции. «Мы в своем кругу, если бы вы послушали, что мы говорим на эту тему, даже десятую долю, и выдать это в эфир, уже все бы слегли. (...) Нельзя этих вещей говорить», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, за такое утверждение «нужно головы отрывать». «Если он главный инфекционист Минздрава, его надо лишить этого звания», — призвал Онищенко. Депутат добавил, что тоже имеет собственный взгляд на происходящее, однако никогда «не вылезет и не будет публично его высказывать».

Ранее Чуланов назвал антисептики альтернативой перчаткам, ношение которых, по его мнению, неэффективно в борьбе с коронавирусом. При касании поверхностей инфекция разносится только в 10 процентах случаев, которые «значительной роли не играют», поэтому ношение перчаток он считает избыточной мерой. Если бы люди обрабатывали руки антисептиком при входе и выходе из общественного транспорта, перчатки не понадобились бы, заключил специалист.