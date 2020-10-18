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Врач назвал особенности защиты от коронавируса зимой

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Заслуженный врач России Александр Карабиненко назвал особенности защиты от COVID-19 зимой в беседе с радио Sputnik.

По его словам, поведение коронавирусной инфекции в зимние месяцы плохо изучено, в связи с этим необходимо принять максимальные меры защиты. Врач добавил, что в холодный период снижается сопротивляемость человеческого организма к инфекциям.

Карабиненко отметил, что наиболее эффективный способ снизить скорость распространения вируса — это строгое соблюдение масочно-перчаточного режима. «Маски предотвращают распространение тех паров и мелких брызг, которые идут от человека при разговоре, кашле и чихании. <...> Перчатки тоже обязательно нужно носить. На коже рук гнездится очень много всяких бактерий и вирусов», — сказал специалист.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что рост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией продолжится до первой декады ноября. Он напомнил, что Россия в настоящий момент находится в фазе, которая, в соответствии с законами эпидемиологии, продлится в среднем около двух инкубационных периодов, а именно — 28 дней.

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