Онищенко раскритиковал темпы вакцинации россиян от гриппа

В условиях роста заболеваемости коронавирусной инфекцией темпы вакцинации россиян от гриппа слишком малы. Так ситуацию раскритиковал бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

«На сегодняшнее утро в стране где-то 36 миллионов привитых от гриппа, здесь мы сильно отстаем. Нам надо привить по меньшей мере 80-90 миллионов человек», — подчеркнул он. По его словам, таких объемов достаточно для предыдущих годов — тогда осенью люди только начинали прививаться.

Онищенко также напомнил, что специалисты не исключают возможности микс-инфекции — то есть, вероятности одновременно заразиться и коронавирусом, и гриппом. Кроме того, привиться вакциной от гриппа сейчас необходимо еще потому, что так можно будет «расчистить» путь для прививки от COVID-19. Ведь делать новую прививку можно лишь через месяц после выздоровления.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что одновременное заражение гриппом и COVID-19 может повлечь более серьезные последствия для организма, которую будет тяжело справиться с двумя болезнями одновременно. Поэтому медики рекомендует привиться от известного вируса, вакцина от которого уже существует.