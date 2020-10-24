В Роспотребнадзоре призвали россиян не пугаться коронавирусной статистики

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов призвал россиян не пугаться показателей статистики по новым выявленным случаям заражения коронавирусом нового типа в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Горелов рассказал, что в конце августа — начале сентября прогнозировал рост числа заболевших до 17-18 тысяч. «Это связано с одним и тем же: с тем, что еще недостаточная прослойка населения встретилась с данным вирусом — менее одного процента. Поэтому представить себе, что эпидпроцесс закончится при таких цифрах, невозможно», — объяснил он.

Специалист полагает, что инфекция перестанет распространяться, когда коллективный иммунитет россиян достигнет уровня 60-70 процентов. По его мнению, процесс не остановится до тех пор, пока не будет применена вакцинация «хотя бы на уровне гриппа».

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал российские регионы с самым быстрым ростом числа заражений коронавирусной инфекцией. Он отметил, что в восьми регионах ситуацию можно оценить как тяжелую. В этом списке оказались: Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область и Ненецкий автономный округ.

В России за последние сутки впервые выявили более 17 тысяч новых заражений — 17 340 в 85 регионах. С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах, 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.