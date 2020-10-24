Названы российские регионы с самым быстрым ростом числа заражений коронавирусом

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал российские регионы с самым быстрым ростом числа заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, усиление динамики заболеваемости COVID-19 отмечается во всех регионах страны. Он отметил, что в восьми регионах ситуацию можно оценить как тяжелую. В этом списке оказались: Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область и Ненецкий автономный округ.

Тавадян также отметил, что удовлетворительной с распространением инфекции можно назвать ситуацию, в частности, в Карачаево-Черкессии, Удмуртии, Дагестане, Магаданской, Московской и Челябинской областях.

«Самыми стабильными с точки зрения COVID-19 остаются четыре региона: Краснодарский край, Чечня, Ингушетия, Ленинградская область», — добавил эксперт.

В России за последние сутки выявили 17 340 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего новых заражений зарегистрировали в Москве (5478), Санкт-Петербурге (710) и Московской области (472). Наименьшее число выявлено в Чеченской Республике (8), Ненецком (5) и Чукотском (2) автономных округах. За сутки умерли 283 человека, полностью выздоровели 11 263 пациента.