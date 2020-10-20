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Роспотребнадзор рассказал об опасности антибиотиков при гриппе

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Фото Ильи Наймушина / РИА Новости
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Прием антибиотиков опасен при гриппе, потому что они не способны справиться с вирусом, убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что антибиотики может назначать врач при осложнениях, которые возникают при присоединении бактериальной инфекции.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), самый эффективный способ профилактики гриппа — это вакцинация. Прежде всего прививку надо сделать тем, кто входит в группу риска: дети, люди старше 60 лет, беременные, медперсонал, работники общественного транспорта, больные хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, иммунной системы. Оптимальным временем для вакцинации в Роспотребнадзоре назвали период с сентября по ноябрь.

Среди осложнений гриппа Роспотребнадзор перечислил пневмонию с 40-процентной вероятностью летального исхода, энцефалит, менингит, обострение хронических заболеваний. У беременных могут возникнуть осложнения беременности либо патология плода.

Ведомство посоветовало заболевшим оставаться дома, лечиться под контролем врача, соблюдать постельный режим, есть богатые витаминами овощи и фрукты, пить много жидкости. Для профилактики стоит чаще мыть руки, придерживаться здорового образа жизни, избегать контакта с теми, у кого есть признаки заболевания, регулярно проветривать помещения и увлажнять воздух, реже посещать места скопления людей и ходить туда в маске, избегать объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах, не трогать лицо, глаза и нос немытыми руками. С детьми стоит чаще гулять на свежем воздухе.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что при одновременном заражении гриппом и коронавирусом увеличивается вероятность летального исхода, особенно в группах риска.

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