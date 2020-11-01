Врач предупредила об опасности веганства в период пандемии

Врач Ольга Ненастина предупредила об опасности веганства в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эпидемиолога, разнообразное, полноценное и регулярное питание является основой для крепкого здоровья. Она отметила, что человек, исключив из рациона определенные продукты питания, формирует в организме дефицит витаминов, веществ и минералов, что может привести к снижению иммунитета. Врач подчеркнула, что в результате возрастает риск заразиться различными заболеваниями, в том числе и коронавирусом.

Специалист объяснила, что у людей, исключающих из рациона продукты животного происхождения, может наблюдаться нехватка витаминов В2 и В12, а также дефицит поступления полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Она добавила, что без потребления белковых веществ начинается разрушение клеток организма и нарушение функций его органов.

Ранее Ненастина рассказала, что фастфуд, консервы и жареная пища не подходят для поддержания иммунитета, особенно в период пандемии коронавирусана. Она также порекомендовала исключить из рациона сахар, поскольку он негативно влияет на стенки сосудов. При этом врач посоветовала добавить в рацион овощи, в которых содержатся витамины и минералы.