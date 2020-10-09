Перечислены вредные в период пандемии продукты

Фастфуд, консервы и жареная пища не подходят для поддержания иммунитета, особенно в период пандемии коронавируса, заявила врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина. Ее слова приводит РИА Новости.

«От консервов в принципе нужно отказаться — такие промышленно переработанные продукты обделены питательной ценностью. Кроме того, лучше сократить потребление жареной пищи и фастфуда», — отметила специалист. Она также порекомендовала исключить из рациона сахар, поскольку он негативно влияет на стенки сосудов.

По словам Ненастиной, в период пандемии необходимо поддерживать иммунитет. Она посоветовала добавить в рацион овощи, в которых содержатся витамины и минералы. Также врач порекомендовала употреблять в пищу рыбу, морепродукты, птицу, молочные продукты.

Ранее диетолог-нутрициолог Арина Скоромная назвала самые вредные «здоровые» продукты. По ее словам, обезжиренные продукты, которые считаются полезными для здоровья, при неправильном употреблении могут, напротив, навредить человеку. Скоромная отметила, что жиры необходимы организму, и исключать их из рациона вредно. Эксперт также добавила, что без жиров не усваивается кальций, что сводит пользу от обезжиренных молочных продуктов к нулю.