В Роспотребнадзоре назвали более подверженных заражению COVID-19 россиян

Роспотребнадзор назвал россиян с ВИЧ больше подверженных заражению COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости .

Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора совместно с «Коалицией по готовности к лечению» при поддержке ЮНЭЙДС провел исследование с участием 931 респондента из 68 российских регионов. Среди них были как люди, живущие с ВИЧ, так и люди с отрицательным ВИЧ-статусом.

В результате исследования выяснилось, что число людей, живущих с ВИЧ, с выявленными маркерами COVID-19 в четыре раза превышало аналогичный показатель у ВИЧ-негативных респондентов. При этом они в два раза реже, по сравнению с ВИЧ-негативными респондентами, проходили обследование на коронавирусную инфекцию, а также реже обращались за помощью к специалистам даже при наличии симптомов COVID-19.

Согласно данным исследования, среди людей, живущих с ВИЧ и перенесших COVID-19, большинство респондентов были мужчинами, имевших длительный стаж жизни с ВИЧ. При этом в исследовании принимало участие большее количество женщин.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что у переболевших COVID-19 на магнитно-резонансной томографии наблюдается клиническая картина рассеянного склероза, что, в свою очередь, характерно для ВИЧ и СПИД. По его словам, у пациентов с COVID-19 наблюдаются провалы в памяти, отсутствие обоняния, нарушения слуха и снижение чувствительности в разных частях тела.