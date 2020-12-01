Россиянин покончил с собой в госпитале для пациентов с коронавирусом

В Новосибирском областном госпитале № 2 ветеранов войн, перепрофилированном для приема пациентов с коронавирусом, покончил с собой мужчина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мужчина совершил суицид», — заявил собеседник агентства.

Погибший был 1934 года рождения, уточняет региональное издание «Тайга.инфо». Региональное управление Следственного комитета назначило проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось о случаях суицида в больницах для пациентов в COVID-19 в Волгоградской области и Ставропольском крае. В Волгоградской области, предположительно, покончил с собой пациент, у которого накануне диагностировали коронавирус.

В Ставропольском крае совершила суицид женщина, которая недавно вылечилась от коронавируса. Губернатор региона Владимир Владимиров рассказал, что она «покончила с собой из-за семейных неурядиц».