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Появилась новая версия смерти пациента с COVID-19 в волгоградской больнице

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Найденный мертвым пациент Светлоярской центральной районной больницы Волгоградской области, у которого диагностировали COVID-19, мог покончить с собой. О существовании такой версии рассказали «Подъему» в региональном управлении Следственного комитета в субботу, 14 ноября.

«Проводится процессуальная проверка, обстоятельства выясняются. Вероятнее всего, это суицид, поэтому подробнее мы не комментируем», — сказал собеседник издания.

О смерти пациента стало известно ранее 14 ноября. Пожилого мужчину нашли мертвым с работающей кислородной маской и с ножевым ранением грудной клетки.

Ранее в Ставропольском крае пожилая женщина, излечившаяся от коронавирусной инфекции, также покончила с собой в больнице. Губернатор региона Владимир Владимиров рассказал, что она «уже готовилась к выписке, но, по информации от руководства медучреждения, покончила с собой из-за семейных неурядиц».


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