Психолог заявил о появлении нового страха из-за коронавируса

Психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников заявил радио Sputnik, что после ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса, общество столкнулось с социофобией.

По его словам, сейчас многие люди испытывают страх, поскольку видят в других людях источник болезней и инфекции. Для того, чтобы справиться с новым страхом, необходимо время и понимание того, что людям нужно общение, а пандемия уйдет, подчеркнул специалист.

Он заявил, что необходимо проявить терпение, поскольку дистанцию все же надо соблюдать, однако стоит постепенно приучаться к тому, что люди не могут быть всегда отделены друг от друга. «Мы не должны перекрикиваться или общаться на языке жестов и языке сообщений в мессенджерах. Это было бы разложением человечества», — пояснил психолог.

По его словам, чтобы победить страх, нужно думать о позитивных моментах общения, чаще вспоминать, что общение — это приятно.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус может привести к нарушению психики из-за воздействия на кровеносную и центральную нервную системы человека. По его словам, в процессе болезни происходят изменения в центральной нервной системе, однако данных об усилении суицидальных наклонностей среди зараженных нет.