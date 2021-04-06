Одиночество назвали одним из главных последствий пандемии для россиян

Одним из главных последствий пандемии коронавируса оказалось одиночество, поскольку россияне были вынуждены долгое время провести в изоляции и отказаться от социальных контактов. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук, доктор психологических наук, профессор Евгений Моргунов.

Можно себе представить, какая доля населения разных возрастов попала в эту вынужденную изоляцию, столкнувшись с дилеммой, когда ты либо рискуешь жизнью — своей или престарелых родственников, либо отказываешься от многих социальных контактов. Тут речь идет о миллионах россиян. И сейчас одиночество для них — это зло Психолог Виталий Моргунов

При этом, по его словам, одиночество не обязательно всегда должно рассматриваться в негативном ключе, однако пандемия коронавируса стала объективным обстоятельством, которое повлияло на людей так же, как изоляция на Робинзона Крузо. «Я знаю от коллег, которые занимаются психологическим консультированием, что спрос на их услуги в период пандемии вырос. Люди обращаются к психологам как раз из-за вынужденного одиночества. Они очень тяжело переносят это», — отметил Моргунов.

Ранее стало известно, что за период пандемии коронавирусной инфекции выросло число россиян с тревожными и депрессивными расстройствами. В разных регионах страны число обратившихся за психологической или психиатрической помощью увеличилось от 10 до 30 процентов. В департаменте труда и социальной защиты Москвы подчеркнули, что с 1 марта по 31 декабря 2020 года года на телефон неотложной психологической помощи поступило на 28 процентов звонков больше, чем год назад.