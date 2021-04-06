В Минздраве назвали повышающий на 90 процентов риск смерти при COVID-19 фактор

У курящих людей риск смерти от коронавируса во много раз выше, чем у пациентов без вредной привычки, заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. Его слова передает телеканал «Звезда».

«Риск умереть от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений у интенсивно курящих людей на 90 процентов выше, чем у тех, кто не курит», — сказал специалист. Авдеев также добавил, что курильщики с внушительным стажем чаще всего оказываются в реанимации.

Слухи о том, что курящие люди переносят коронавирус легче, он назвал беспочвенными. «К сожалению, фактор курения является фактором неблагоприятного прогноза при COVID-19», — заключил специалист.

Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина заявила, что курение приводит к развитию заболеваний, которые могут осложнить течение COVID-19. Она также отметила, что курение не снижает вероятность заражения коронавирусом.