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В России выявили 7884 новых случая коронавируса

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

В России за последние сутки выявили 7884 новых случая коронавируса, общее число заражений с начала пандемии составило 5 017 795. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

7884
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (2075), Санкт-Петербурге (844) и Московской области (734). Меньше всего — в Магаданской области (4), Чукотском автономном округе (1) и Еврейской автономной области (1).

За сутки умерли 393 человека, всего с начала пандемии — 119 194.

Суточный показатель выздоровлений составил 8743 человека, общий — 4 632 955.

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