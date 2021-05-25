В России выявили 7884 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 7884 новых случая коронавируса, общее число заражений с начала пандемии составило 5 017 795. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

7884 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (2075), Санкт-Петербурге (844) и Московской области (734). Меньше всего — в Магаданской области (4), Чукотском автономном округе (1) и Еврейской автономной области (1).

За сутки умерли 393 человека, всего с начала пандемии — 119 194.

Суточный показатель выздоровлений составил 8743 человека, общий — 4 632 955.