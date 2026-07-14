Движение по Крымскому мосту перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту 14 июля временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту утром во вторник, 14 июля, временно перекрыли. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Оперштаб объявил о перекрытии движения по переправе в 11:36 по местному времени (совпадает с московским). Водителей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности.

В 11:00 уточнялось, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.

В предыдущий раз движение по переправе приостанавливали минувшей ночью. Оно было восстановлено через 2,5 часа.