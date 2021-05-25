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Иммунолог назвал рискующих повторно заразиться COVID-19 группы россиян

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Фото: Pixabay

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский назвал рискующих повторно заразиться COVID-19 группы россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, случаи повторного заболевания коронавирусной инфекцией единичны, они встречаются у людей с иммунодефицитом или хроническими болезнями. Он также добавил, что говорить о появлении штамма COVID-19, для которого нет защитного иммунитета, преждевременно.

Ранее заслуженный врач России Михаил Каган заявил, что самым опасным для повторного заражения COVID-19 считается возраст старше 65 лет. Это связано с тем, что у пожилых людей происходит так называемое иммунное старение.

По информации группы ученых, каждый второй переболевший (52,9 процента) коронавирусом старше 65 лет рискует заболеть еще раз.

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