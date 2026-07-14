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12:18, 14 июля 2026Россия

Минобороны выпустило заявление после удара ВС России по Украине

Минобороны: Российские войска ударили по объектам топливно-энергетической инфраструктуры
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ГСЧС Украины

Российские войска ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Указанные цели использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), пояснили в оборонном ведомстве.

Помимо того, ВС России ударили по местам хранения и цехам сборки БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников и украинских военнослужащих.

Ранее стало известно, что в ночь на 14 июля российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 288 беспилотников ВСУ. Отмечается, что беспилотники уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской и Тульской областях, в Московском регионе, Краснодарским крае, в Крыму и Башкирии.

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