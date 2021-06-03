Мурашко прокомментировал данные Times о смертности от COVID-19 в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что российская система информирования по смертности является одной из лучших. Так он прокомментировал анализ, приведенный в публикации Times о пересмотре данных о смертности от COVID-19 в стране, передает ТАСС.

«В России совершенно четко выстроена система информирования по смертности, это одна из лучших систем, построенная на основе очень быстрого доступа, фактически онлайн», — отметил министр в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По информации Times, Россия вошла в список государств с наиболее заниженным уровнем смертности от коронавируса. Британская газета отмечает, что, согласно статистическим данным The Economist, так называемый избыточный уровень смертности в России намного выше, чем в большинстве других стран.

Ранее журналисты The New York Times также написали, ссылаясь на данные Росстата, что Россия по росту избыточной смертности в период пандемии опережает Европу и США. Президент Владимир Путин в свою очередь неоднократно заявлял, что Россия лучше других в мире справляется с пандемией.