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В Кремле отреагировали на данные Times о смертности от COVID-19 в России

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что об анализе, приведенном в публикации Times о пересмотре смертности от COVID-19 в России, ничего не известно. Его слова приводит РИА Новости.

«Неясно, что это за анализ», — отреагировал представитель Кремля, отказавшись при этом подробнее прокомментировать данные издания.

По информации Times, Россия вошла в список государств с наиболее заниженным уровнем смертности от коронавируса. Британская газета отмечает, что, согласно статистическим данным The Economist, так называемый избыточный уровень смертности в России намного выше, чем в большинстве других стран.

Ранее журналисты The New York Times (NYT) также написали, ссылаясь на данные Росстата, что Россия по росту избыточной смертности в период пандемии опережает Европу и США. Президент Владимир Путин в свою очередь неоднократно заявлял, что Россия лучше других в мире справляется с пандемией.

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