В Подмосковье на месяц запретили массовые мероприятия

Власти Подмосковья на месяц, до 15 июля, запретили проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Его заявление публикует ТАСС.

14 июня в Московской области усилили ограничения из-за роста числа заболевших. Так, в местах общего пользования (магазины, аптеки, общественный транспорт, мосты, тоннели, медучреждения и места общего пользования в многоквартирных домах) вводится обязательный масочный режим. Организации не должны впускать в свои помещения граждан, которые не соблюдают требования, а работодатели — не допускать присутствие на работе сотрудников без масок. Исключение допустимо для тех, кто вакцинировался от COVID-19.

По данным портала «Стопкоронавирус.рф», Московская область находится на третьем месте среди российских регионов по числу заражений коронавирусом. За последние сутки в Подмосковье выявили 1135 случаев COVID-19, с начала пандемии — 283 799.