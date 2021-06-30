В Госдуме назвали причину высоких цен на отечественные овощи

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин объяснил, почему эквадорские бананы стоят дешевле, чем отечественная морковь. Своим мнением на этот счет он поделился в интервью «Ленте.ру».

Политик рассказал, что причина высоких цен на отечественные овощи заключается в том, что последние три года их закупочная цена была ниже себестоимости. В этой связи работникам аграрного комплекса пришлось снизить объемы производства этих культур.

«Мозга пока не включили наше правительство в этом ключе. Думают, бесплатно будут люди работать. Никто не идет уже работать И мигранты не приехали». — посетовал Кашин. — «Мы что хотим в этом ключе только лишь сказки рассказывать? Не годится. Причина одна — не было цены последние три года на картофель, морковку и столовую свеклу, как президент говорит "борщевой набор". И это привело к тому, что крестьяне снизили посевные площади этих культур и в результате мы получаем то что получаем», — заключил политик.

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Кроме этого, продолжил он, свои коррективы в ситуацию внесла погода. «Надо понимать, что село — это не очень быстро реагирующая на процессы структура. Они ведь продукты целый год выращивают», — отметил Кашин. Также, в ряду причин высоких цен на российские овощи, Кашин назвал «жадность торговых сетей».

По его словам, решение этой проблемы давно и активно обсуждается в профильном комитете Госдумы.

«Наши овощеводы поднимали свой голос и возвышали его до самого высокого уровня в правительстве. Плохо слышали. Мы давно дали закон, который должен регулировать эти вопросы. И тогда у нас будет все нормально с ценой и на морковку, и на сахар, и на капустку, и на столовую свеклу и на все другое», — заявил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии, объяснил рост цен на продукты. Он уточнил, что сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. Рост цен на продовольствие — мировая тенденция, и так происходит везде, добавил он.

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